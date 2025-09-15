Baleba đã bị ảnh hưởng như thế nào trước thông tin gia nhập MU?

Manchester United rất quan tâm đến Carlos Baleba vào mùa hè này khi họ tìm kiếm một cầu thủ số 6 mới, nhưng "quỷ đỏ" đã rút khỏi các cuộc đàm phán sau khi bị mức giá 115 triệu bảng Anh mà Brighton yêu cầu làm họ chùn bước.

Bây giờ, HLV Fabian Hurzeler của Brighton thừa nhận tiền vệ Carlos Baleba đã "bị ảnh hưởng bởi những ồn ào" xung quanh vụ chuyển nhượng không thành công tới Manchester United.

Baleba được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của MU khi HLV Ruben Amorim tìm kiếm một cầu thủ số 6 mới để chơi cùng Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ.