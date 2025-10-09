Bale trở lại với bóng đá sau 2 năm giải nghệ

Bale sẽ chơi cho đội FC Spear trong trận đấu từ thiện với Shield United tại Seoul, Hàn Quốc vào thứ bảy. Và Bale không phải là huyền thoại duy nhất góp mặt trong trận đấu. FC Spear sẽ có sự góp mặt của nhiều huyền thoại bóng đá khác, bao gồm Thierry Henry, Kaka, Ronaldinho và Wayne Rooney.

Shield United sẽ có sự góp mặt của một số gương mặt huyền thoại ở hàng phòng ngự như Ferdinand, Alessandro Nesta, Carlos Puyol và Nemanja Vidic . Trong khi cả hai đội đều có những HLV nổi tiếng dẫn dắt.

Biểu tượng của Arsenal, Arsene Wenger sẽ là HLV của FC Spear. Và cựu HLV của Liverpool, Rafael Benitez sẽ dẫn dắt Shield United. FC Spear sẽ ra sân với hi vọng "chuộc lỗi" sau khi bị Shield United đánh bại với tỷ số 4-1 trong trận đấu năm ngoái.

Trong khi đó, trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của Bale là trận thua 3-0 của Wales trước Anh ở vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar.