"Bài toán của Việt Nam là mã nguồn mở AI, là con người Việt Nam"

Cùng đồng hành với sự phát triển của AI, Tập đoàn FPT cũng công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, với tổng giá trị 1 triệu USD. Đây là giải thưởng có giá trị lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực AI, tôn vinh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI do người Việt phát triển, làm chủ, đồng thời khẳng định khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ về công nghệ. Theo chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình, Âu Lạc Grand Prize là động lực thúc đẩy mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng phát triển, ứng dụng AI mạnh mẽ. "Giải thưởng ghi nhận những thành tựu tiên phong trong AI, cũng là lời hiệu triệu, khích lệ cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam cùng chung tay kiến tạo trí tuệ nhân tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì chủ quyền công nghệ Việt. Hy vọng rằng, giải thưởng sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo và cống hiến, đưa AI Việt Nam vươn tầm thế giới”, ông Bình nhấn mạnh. Được biết, FPT cũng là đơn vị phát triển AI từ rất sớm thông qua nhiều sản phẩm chiến lược và mạng lưới hợp tác nghiên cứu với trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước như Mila, LandingAI...

Đến nay, FPT sở hữu đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, chuyên gia AI, phát triển 2 nhà máy Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam và Nhật Bản cùng NVIDIA. Các sản phẩm và giải pháp AI của FPT đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực như giáo dục, y tế, giáo dục, ngân hàng, thương mại và quản lý đô thị...

Tập đoàn cũng đã đào tạo 1.700 sinh viên chuyên ngành AI và đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo kỹ năng AI cho 500.000 người, là yếu tố then chốt cho việc phát triển tốt hơn trong tương lai số.