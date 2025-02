Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU được Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) được tổ chức lần đầu tiên năm 1971. Sau đó, cuộc thi được duy trì hàng năm, là sân chơi bổ ích cho học sinh dưới 15 tuổi trên toàn cầu. Mỗi năm, cuộc thi thu hút hàng triệu bài dự thi từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 35 năm tham gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, Việt Nam đã 17 lần đoạt giải, trong đó có nhiều năm đoạt giải cao.

Năm nay, cuộc thi có chủ đề: Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt.

(Dịch từ đề thi tiếng Anh: IMAGINE YOU ARE THE OCEAN. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you.)

Hạn cuối nhận bài dự thi viết thư UPU lần 54 là ngày 5/3.

Bài mẫu viết thư UPU lần 54 ngắn gọn 'Tưởng tượng bạn là đại dương'. (Ảnh minh họa: Meta AI)

Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo một bài mẫu viết thư UPU 54, nhân vật tưởng tượng mình là một chú rùa biển - thành viên quan trọng của đại dương.