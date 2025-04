Trang Eat This, Not That đưa ra bài kiểm tra thăng bằng trong 30 giây giúp dự đoán tuổi thọ.

Tập luyện đứng bằng một chân của bạn trong tối đa 30 giây mà không bị mất kiểm soát giúp kéo dài tuổi thọ. Đồ họa: Thanh Thanh Bài kiểm tra này đo khả năng đứng bằng một chân của bạn trong tối đa 30 giây mà không bị mất kiểm soát. - Đứng chân trần trên bề mặt phẳng, không trơn trượt. - Đặt tay lên hông để tránh dùng tay giữ thăng bằng. - Nhấc một chân lên khỏi mặt đất, uốn cong đầu gối. - Bắt đầu tính thời gian ngay khi chân rời khỏi sàn. - Cố gắng giữ thăng bằng trong tối đa 30 giây mà không di chuyển chân trụ, chạm chân nhấc lên xuống đất, sử dụng cánh tay để giữ thăng bằng, chạm vào tường để hỗ trợ. Dừng đồng hồ nếu bạn làm bất kỳ điều nào trong đó. - Nghỉ ngơi, sau đó lặp lại ở chân đối diện. Nếu bạn đạt 0-9 giây, nghĩa là sự cân bằng và phối hợp cần được chú ý nghiêm túc. Bạn có nguy cơ bị ngã và chấn thương cao hơn. Với 10-19 giây, bạn có thể kiểm soát được sự thăng bằng nhưng cần cải thiện thêm sức mạnh và sự ổn định. Với 20-29 giây, bạn giữ thăng bằng tốt. Ở mức 30 giây, bạn có khả năng kiểm soát thăng bằng, phối hợp cơ và sự ổn định thần kinh cơ tốt. Bài kiểm tra này có hiệu quả vì tác động đến một số hệ thống có thể suy giảm theo tuổi tác gồm sức mạnh, sự thăng bằng, sự phối hợp và khả năng kiểm soát thần kinh cơ. Sự thăng bằng là một phần quan trọng của thể lực lâu dài. Điều này giúp ngăn ngừa té ngã, bảo vệ khớp và giúp bạn độc lập khi già đi. Sự thăng bằng càng tốt, cơ thể bạn càng hoạt động tốt hơn trong mọi việc, từ đi bộ, chạy đến leo cầu thang và phản ứng với mọi thứ xung quanh. Nếu bạn trên 50 tuổi, khả năng vượt qua bài kiểm tra này có mối tương quan mạnh mẽ với việc giảm nguy cơ tử vong trong 10 năm tới. Điều này không chỉ liên quan đến thể lực mà còn liên quan đến tuổi thọ.Sự thăng bằng phụ thuộc vào sức mạnh ở phần lõi, hông, mông và chân. Đồng thời, phụ thuộc vào sự phối hợp giữa não và cơ. Nếu không vượt qua bài kiểm tra, bạn có thể luyện tập từ từ như thực hành đứng một chân hàng ngày, rèn luyện cơ mông và cơ cốt lõi.