Bài học nhớ đời của người đàn ông bán 200 lượng vàng mua nhà

Biến động mạnh của giá vàng thời gian qua làm bùng nổ nhiều tranh cãi “dở khóc dở cười” ngay trong các gia đình. Có người thích mua đất, có người thích mua vàng, có người lại chỉ muốn mang tiền gửi tiết kiệm cho an toàn.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Thái Thành Tường (TPHCM) cho hay câu chuyện mua bán vàng của gia đình ông là “bài học nhớ đời”.

Cụ thể, năm 2018, ông Tường mua một căn nhà tại quận Gò Vấp (cũ) với giá 6,6 tỷ đồng. Thời điểm đó, để dồn tiền mua nhà, ông đã bán 200 lượng vàng SJC, mỗi lượng khoảng 33 triệu đồng. Vợ ông phản đối kịch liệt quyết định này.

Nếu để lại số vàng này, đến nay, giá trị của 200 lượng vàng lên tới gần 30 tỷ đồng (làm tròn), gấp hơn 4,5 lần giá trị tiền quy đổi của 7 năm trước. Còn căn nhà ông mua ngày đó được định giá khoảng 12 tỷ đồng, gấp gần 2 lần số tiền bỏ ra ban đầu.

Như vậy, nếu quy đổi theo giá vàng, ông Tường nói, đã mất khoảng 18 tỷ đồng, tương đương giá trị của hơn 100 lượng vàng.