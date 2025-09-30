Bài học mở cửa Internet và dòng chảy về tư duy đổi mới

Giáo sư Đặng Hữu nhớ lại: “Tôi là một trong những người có nhu cầu thông tin và phải sử dụng Internet. Vì vậy, tôi đã tìm cách thuyết phục Đảng và Chính phủ cho mở Internet. Ngay tại thời kỳ đó, chúng tôi nhận thấy nếu không có Internet rất khó làm việc vì chúng tôi bắt buộc phải liên hệ với nước ngoài, trong khi đó, liên hệ qua điện thoại hay fax thời kỳ đó còn quá đắt đỏ. Hơn nữa, còn là nhu cầu tìm kiếm thông tin trên Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu. Thời kỳ đó, do chưa có Internet nên chúng tôi sử dụng gần như là “chui” để liên hệ ra bên ngoài qua mạng Internet. Càng dùng Internet thì càng thấy không thể thiếu được. Chúng tôi có đưa ra khái niệm “Kinh tế tri thức”, lúc đó nếu không có Internet không thể có kinh tế tri thức được".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm VDC - một công ty cung cấp dịch vụ Internet của VNPT. Ảnh: Tư liệu

Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện Mai Liêm Trực kể lại: Vào những giờ chót thuyết phục cho mở Internet, ở cấp cao nhất là Bộ Chính trị và Thủ tướng đã đặt ra câu hỏi nếu mở Internet ra có chặn được hết những thông tin độc hại trên Internet hay không? Chúng tôi gồm tôi làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện, anh Khánh Toàn - Thứ trưởng Bộ Công an, anh Chu Hảo - Thứ trưởng Bộ KHCN đã báo cáo trong cuộc họp với Bộ Chính trị. Anh Khánh Toàn lúc đó có nói về văn bản rất chặt chẽ. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hỏi tiếp nhưng trên thực tế thì sao? Lúc đó, tôi đứng lên báo cáo đã có văn bản và thông tư liên tịch giữa các bộ như Tổng cục Bưu điện, Bộ Công an và Bộ Văn hoá Thông tin rất chặt chẽ, nhưng trong triển khai do điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ không thể nào chặn được hết. Tuy nhiên, chúng ta sẽ hạn chế được đến mức thấp nhất các thông tin độc hại của Internet. Sau đó, Bộ Chính trị đã đồng ý cho mở Internet và chúng tôi sang thuyết phục Chính phủ. Cả 4 anh em chúng tôi đến nhà riêng Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng đã đồng ý cho mở Internet. Tuy nhiên, khi chúng tôi ra về, Thủ tướng có vỗ vai tôi nói “các cậu làm thế nào thì làm nhưng để đến khi phải đóng lại thì không biết phải nói ra sao với thế giới”.

Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện kể tiếp, thời kỳ đó, đất nước đang trong giai đoạn vật lộn với công cuộc đổi mới đầy khó khăn phức tạp. Vì vậy, tư duy đổi mới của xã hội đã được khởi động mạnh và các nhà lãnh đạo cũng quyết tâm đổi mới. Lúc đó, có những cái chúng ta chớp được thời cơ nhưng có cái bị lỡ thời cơ. Internet cũng là thử thách rất lớn trong quá trình đổi mới này và rất nhạy cảm. Ngày 19/11/1997 chính thức cho mở Internet vào Việt Nam, tâm trạng tôi lúc đó rất mừng vì cả một thời cơ lớn đã không bị mất đi và đất nước từ nay đã có phương tiện để thay đổi. Sau đó, chúng ta đã chuyển từ tư duy “quản đến đâu mở đến đó” sang tư duy “quản lý phải theo kịp sự phát triển”.