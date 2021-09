Bài hát nổi tiếng nhất nhì mỗi dịp Trung Thu về: có tuổi đời xấp xỉ 80 năm!

Thời gian ra mắt cụ thể của ca khúc vẫn chưa được xác định rõ ràng, chỉ biết rằng Thằng Cuội được giới thiệu đến công chúng trong giai đoạn 1946 - 1954, vẫn là một trong những ca khúc thiếu nhi thuộc hàng "lão làng" với tuổi đời có thể lên đến 75 năm.

Tác giả ca khúc Thằng Cuội là cố nhạc sĩ Lê Thương, tác giả của bộ ba ca khúc Hòn Vọng Phu bất hủ. Lê Thương là một trong những nhạc sĩ đầu tiên đặt nền móng cho nền tân nhạc Việt Nam, được nhiều thế hệ nhạc sĩ kính trọng.

Một thời gian, Lê Thương có cùng nhạc sĩ Lê Cao Phan phụ trách ban nhạc Măng Non cho trẻ em, phát thanh các truyện cổ tích, khúc dân ca, bài ca nhi đồng.



Nhạc sĩ Lê Thương bên bản nhạc Thằng Cuội.

Cùng với Nguyễn Xuân Khoát, Lê Thương được xem như những nhạc sĩ mở đầu của dòng nhạc dành cho thiếu nhi với những bản Tuổi Thơ, Cô Bán Bánh, Con Mèo Trèo Cây Cau, Thằng Bé Tí Hon, Ông Nhang Bà Nhang, Học Sinh Hàng Khúc,... và chắc chắn nổi tiếng hơn cả vẫn là ca khúc Thằng Cuội.