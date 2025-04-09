Bài cúng Rằm tháng 7 đầy đủ và chuẩn nhất theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

VB (Tổng hợp)| 04/09/2025 10:21

Vietbao.vn giới thiệu bài cúng thần linh, gia tiên và chúng sinh chuẩn, đầy đủ theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin.

Theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam, tiết Trung Nguyên là dịp "xá tội vong nhân". Vào dịp này, các gia đình đều sắm lễ cúng thần linh, tổ tiên, chúng sinh.

Các lễ cúng này đều có bài văn khấn tương ứng. Dưới đây là văn khấn thần linh, gia tiên, chúng sinh dịp Rằm tháng 7 âm lịch chuẩn và đầy đủ nhất theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam của NXB Văn hóa Thông tin.

cung-ram-thang-7-met-hoa.jpg
Các gia đình tùy tâm làm mâm cỗ, mẹt hoa... dâng cúng rằm tháng 7. Ảnh minh họa

Văn khấn Rằm tháng 7 cúng thần linh﻿

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Thần quân. Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần. Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ, Tài thần. Con kính lạy các tôn thần đang cai quản khu vực này.

Chúng con tên là… hiện ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Ất Tỵ, chúng con chân thành sửa soạn hương hoa, kim ngân, trà, quả, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án.

Chúng con xin chân thành kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Long mạch tôn thần, ngài Bản gia Thổ địa, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, ​Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các ngài tôn thần đang cai quản trong khu vực này. 

Con xin các ngài nghe thấu lời mời, xót thương gia chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù độ hộ trì chúng con toàn gia an lạc, công việc phát triển, người người được bình an, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các ngài phù hộ độ trì. 

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

bai-cung-ram-thang-7(1).jpg

Văn khấn Rằm tháng 7 cúng tổ tiên﻿

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị hương linh.

Tín chủ chúng con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm 2025, nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính dâng lên các cụ Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

bai-cung-co-hon-2(1).webp

﻿Văn khấn Rằm tháng 7 cúng chúng sinh

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Đức Phật Di Đà

Con kính lạy Bồ Tát Quan âm

Con kính lạy Táo phủ Thần quân

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại thánh khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa, đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng - che làn heo may

Cô hồn Nam Bắc Đông Tây

Trẻ, già, trai, gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo tôn thần

Chứng minh công đức cho tín chủ con

Tên là:…

Vợ/chồng:...

Con trai:...

Con gái:...

Ngụ tại:...

(Tổng hợp)

            Gia đình
            Bài cúng Rằm tháng 7 đầy đủ và chuẩn nhất theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam
