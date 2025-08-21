Bài 2: 'Thuyết Mặc Kệ Họ' - Quyền lực của bạn ở cách bạn phản ứng

Tuy Thuyết Mặc Kệ Họ có thể mang đến những thay đổi đáng kể cho cuộc sống của bạn, nhưng phần nhiều mọi người chỉ mới dừng ở vế Mặc Kệ Họ mà không biết rằng phần ứng dụng của thuyết này nằm ở vế sau: Hãy Để Tôi.

Nếu chỉ dừng ở vế đầu, chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy tách biệt, bàng quan, hoặc rút lui vì sợ tổn thương. Nói “mặc kệ họ” có thể làm bạn khuây khỏa đôi chút hoặc cảm giác hơn người khác, nhưng không thể làm bạn tốt lên. Thuyết Mặc Kệ Họ chỉ hiệu quả khi bạn thực hiện cả hai phần. Khi nói hãy để họ, bạn chủ động xác định không để hành vi của người khác làm bạn phiền lòng. Khi nói hãy để tôi, bạn chủ động chịu trách nhiệm về những gì bạn sẽ làm tiếp theo.

Hãy để tôi không giải thích nữa. Hãy để tôi rời khỏi những mối quan hệ khiến tôi thu mình lại. Hãy để tôi sống cuộc đời tôi chọn, dù người khác không hiểu hoặc không đồng tình. Hãy để tôi mệt mỏi, yếu đuối, thất bại mà không cần xấu hổ. Hãy để tôi tự chữa lành theo nhịp điệu của riêng tôi.