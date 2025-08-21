Bài 2: 'Thuyết Mặc Kệ Họ' - Quyền lực của bạn ở cách bạn phản ứng

Tuy Thuyết Mặc Kệ Họ có thể mang đến những thay đổi đáng kể cho cuộc sống của bạn, nhưng phần nhiều mọi người chỉ mới dừng ở vế Mặc Kệ Họ mà không biết rằng phần ứng dụng của thuyết này nằm ở vế sau: Hãy Để Tôi.
Nếu chỉ dừng ở vế đầu, chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy tách biệt, bàng quan, hoặc rút lui vì sợ tổn thương. Nói “mặc kệ họ” có thể làm bạn khuây khỏa đôi chút hoặc cảm giác hơn người khác, nhưng không thể làm bạn tốt lên. Thuyết Mặc Kệ Họ chỉ hiệu quả khi bạn thực hiện cả hai phần. Khi nói hãy để họ, bạn chủ động xác định không để hành vi của người khác làm bạn phiền lòng. Khi nói hãy để tôi, bạn chủ động chịu trách nhiệm về những gì bạn sẽ làm tiếp theo.
Hãy để tôi không giải thích nữa. Hãy để tôi rời khỏi những mối quan hệ khiến tôi thu mình lại. Hãy để tôi sống cuộc đời tôi chọn, dù người khác không hiểu hoặc không đồng tình. Hãy để tôi mệt mỏi, yếu đuối, thất bại mà không cần xấu hổ. Hãy để tôi tự chữa lành theo nhịp điệu của riêng tôi.
Mel Robbins đúc kết: “Quyền lực của bạn không nằm ở việc kiểm soát người khác mà ở cách bạn phản ứng. Khi nói hãy để tôi, bạn đang phát huy sức mạnh của bản thân bằng cách chịu trách nhiệm về những gì bạn suy nghĩ, nói hoặc làm tiếp theo. Hãy Để Tôi giúp bạn nhận ra bạn có quyền kiểm soát những gì xảy ra sau đó, và rằng cuộc sống của bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn, trọn vẹn hơn khi bạn không ôm trong mình cái tôi quá lớn”.
“Hãy Để Tôi” là lời khẳng định về quyền tự do, quyền lựa chọn và sự chủ động đối với cuộc sống của chính mình. Nó đánh dấu bước chuyển từ việc sống để làm hài lòng người khác sang đồng hành với chính mình, từ cần người khác hiểu sang việc hiểu và cho phép bản thân được là chính mình, kể cả khi điều đó khiến người khác thất vọng.
Tuy không phải là một học thuyết mang tính hàn lâm, nhưng Thuyết Mặc Kệ Họ đã nhận được sự yêu thích của hàng triệu người bởi góc nhìn đầy thực tế và tính hiệu quả của nó trong việc cải thiện cuộc sống cá nhân. Rất nhiều người đã phản hồi rằng nhờ Thuyết Mặc Kệ Họ mà họ rũ bỏ được những mối quan hệ độc hại, thoát khỏi nỗi ám ảnh bị hiểu lầm hay áp lực phải chứng minh bản thân…
Qua những câu chuyện gần gũi và lời khuyên của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học cũng như thần kinh học, “Thuyết Mặc Kệ Họ” sẽ giúp bạn giải quyết tám khía cạnh trong đời sống: từ quản lý căng thẳng, ngừng lo sợ vì ý kiến của người khác, vượt qua thói quen so sánh dai dẳng, cho đến làm chủ tình bạn, giúp đỡ người khác, hay có được tình yêu xứng đáng…
Với những giá trị sâu sắc và thực tiễn, cuốn sách “Thuyết Mặc Kệ Họ” đã được dịch ra hơn 56 ngôn ngữ và đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng sách bán chạy của New York Times, Amazon, Audible và Sunday Times.
* Về tác giả
Mel Robbins là tác giả có sách bán chạy do New York Times bình chọn và là chuyên gia nổi tiếng về tư duy, động lực và thay đổi hành vi.
Cô là một diễn giả kiêm tác giả có sức ảnh hưởng ở tầm quốc tế với những tựa sách được hàng triệu người đón nhận và được dịch sang hơn 50 thứ tiếng, 7 tựa sách nói được nghe nhiều nhất trên Audible và các video thu hút hàng tỷ lượt xem. Trong vai trò người chủ trì The Mel Robbins Podcast – chương trình phát thanh hàng đầu thế giới từng đoạt giải Webby và Signal, những giải thưởng danh tiếng trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số – Mel đang truyền cảm hứng cho các thính giả ở 194 quốc gia mỗi ngày.
Mel là nhà sáng lập của 143 Studios, công ty truyền thông chuyên sản xuất các nội dung sâu sắc, tổ chức các sự kiện đột phá và thực hiện các chương trình đào tạo độc đáo, từng hợp tác với những đối tác như Starbucks, JPMorgan Chase, LinkedIn, Headspace hay Ulta Beauty. Bên cạnh đó, cô còn là thành viên hội đồng quản trị của công ty dịch vụ xuất bản Amplify Publishing và được tạp chí Forbes vinh danh là một trong “50 người trên 50 tuổi có sức ảnh hưởng trên toàn cầu”.