Bài 1: 'Thuyết Mặc Kệ Họ' - Bí quyết để ngừng lo âu, sống đời tự do

“Thuyết Mặc Kệ Họ” (The Let Them Theory), tên cuốn sách của Mel Robbins – tác giả sách bán chạy và chuyên gia nổi tiếng về tư duy, động lực và thay đổi hành vi – sẽ hướng dẫn cho bạn cách để ngừng lãng phí năng lượng vào những điều bạn không thể kiểm soát và tập trung vào đối tượng thật sự quan trọng: bạn, hạnh phúc của bạn, mục tiêu của bạn, cuộc sống của bạn.

Nếu bạn cảm thấy bị quá tải, bị mắc kẹt hoặc thất vọng về vị trí hiện tại của mình, vấn đề không nằm ở bạn mà ở việc bạn đã trao quyền kiểm soát cho người khác. Ba từ đơn giản “mặc kệ họ” sẽ giải phóng bạn khỏi vòng lẩn quẩn của việc cố gắng kiểm soát mọi thứ xung quanh.

Hãy ngẫm lại xem, đã bao nhiêu lần bạn trao quyền lực cho người khác? Có phải bạn nghĩ rằng nếu mình nhường nhịn sẽ làm cho người khác hài lòng? Có phải bạn cố tỏ ra thân thiện để mọi người thích bạn hơn? Có phải bạn luôn là người giữ hòa khí chỉ vì không muốn làm người khác thất vọng? Có phải bạn đã nhiều lần nói “có” dẫu cho lòng không muốn?

Trong nhiều trường hợp, chúng ta vô thức trao đi quyền lực của mình mà không nhận ra. Để rồi kết quả là gì? Bạn cố gắng hơn, nhún nhường hơn và thu mình hơn, nhưng vẫn có người thất vọng về bạn, vẫn có người chê trách bạn. Đến cuối cùng, bạn vẫn cảm thấy dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ là đủ.

Nhưng mọi thứ không nhất thiết diễn ra như vậy. “Thuyết Mặc Kệ Họ” sẽ giúp bạn lấy lại quyền tự chủ chỉ bằng cách đơn giản: Mặc Kệ Họ.

Nếu ai đó không quan tâm đến bạn, mặc kệ họ. Nếu ai đó không tin bạn, thì cứ mặc kệ họ. Nếu ai đó muốn rời đi, hãy để họ đi. Nếu ai đó hiểu lầm bạn, cứ để họ hiểu sai. Nếu ai đó chọn im lặng thay vì đối thoại, hãy để họ im lặng. Mấu chốt của Mặc Kệ Họ không phải buông xuôi, mà là hành vi giải phóng chính mình khỏi gánh nặng kiểm soát người khác – là thứ khiến ta căng thẳng, thất vọng, lệ thuộc hay phải làm vừa lòng tất cả.