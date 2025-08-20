Bài 1: 'Thuyết Mặc Kệ Họ' - Bí quyết để ngừng lo âu, sống đời tự do

Nếu bạn cảm thấy bị quá tải, bị mắc kẹt hoặc thất vọng về vị trí hiện tại của mình, vấn đề không nằm ở bạn mà ở việc bạn đã trao quyền kiểm soát cho người khác. Ba từ đơn giản “mặc kệ họ” sẽ giải phóng bạn khỏi vòng lẩn quẩn của việc cố gắng kiểm soát mọi thứ xung quanh.
“Thuyết Mặc Kệ Họ” (The Let Them Theory), tên cuốn sách của Mel Robbins – tác giả sách bán chạy và chuyên gia nổi tiếng về tư duy, động lực và thay đổi hành vi – sẽ hướng dẫn cho bạn cách để ngừng lãng phí năng lượng vào những điều bạn không thể kiểm soát và tập trung vào đối tượng thật sự quan trọng: bạn, hạnh phúc của bạn, mục tiêu của bạn, cuộc sống của bạn.
Không ai chi phối được trừ khi bạn trao quyền
Hãy ngẫm lại xem, đã bao nhiêu lần bạn trao quyền lực cho người khác? Có phải bạn nghĩ rằng nếu mình nhường nhịn sẽ làm cho người khác hài lòng? Có phải bạn cố tỏ ra thân thiện để mọi người thích bạn hơn? Có phải bạn luôn là người giữ hòa khí chỉ vì không muốn làm người khác thất vọng? Có phải bạn đã nhiều lần nói “có” dẫu cho lòng không muốn?
Trong nhiều trường hợp, chúng ta vô thức trao đi quyền lực của mình mà không nhận ra. Để rồi kết quả là gì? Bạn cố gắng hơn, nhún nhường hơn và thu mình hơn, nhưng vẫn có người thất vọng về bạn, vẫn có người chê trách bạn. Đến cuối cùng, bạn vẫn cảm thấy dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ là đủ.
Nhưng mọi thứ không nhất thiết diễn ra như vậy. “Thuyết Mặc Kệ Họ” sẽ giúp bạn lấy lại quyền tự chủ chỉ bằng cách đơn giản: Mặc Kệ Họ.
Nếu ai đó không quan tâm đến bạn, mặc kệ họ. Nếu ai đó không tin bạn, thì cứ mặc kệ họ. Nếu ai đó muốn rời đi, hãy để họ đi. Nếu ai đó hiểu lầm bạn, cứ để họ hiểu sai. Nếu ai đó chọn im lặng thay vì đối thoại, hãy để họ im lặng. Mấu chốt của Mặc Kệ Họ không phải buông xuôi, mà là hành vi giải phóng chính mình khỏi gánh nặng kiểm soát người khác – là thứ khiến ta căng thẳng, thất vọng, lệ thuộc hay phải làm vừa lòng tất cả.
Từ giờ, cứ để người khác làm những gì họ muốn làm, cảm nhận những gì họ muốn cảm nhận, không phán xét và không để bản thân bị chi phối hay bận tâm vì họ. Mel Robbins nhấn mạnh: “Bạn càng để người khác sống cuộc đời của họ, cuộc đời bạn càng trở nên tươi đẹp. Bạn càng từ bỏ mong muốn kiểm soát, bạn càng đạt được nhiều”.
Trước khi xuất bản,Thuyết Mặc Kệ Họ đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt qua podcast và video của Mel Robbins. Chỉ với ba từ đơn giản “Mặc Kệ Họ” nhưng nó đã chạm đúng vào “chỗ ngứa” của nhiều người – những người đang dần trở nên kiệt sức vì sợ bị hiểu lầm, sợ không được yêu thương, sợ bị bỏ lại…
Nỗi sợ này được bộc lộ qua nhiều hình thức khác nhau: theo sát con cái để đảm bảo chúng sẽ đưa ra những quyết định “đúng đắn”; cố thay đổi thói quen của bạn đời vì lo rằng nếu không can thiệp thì họ sẽ duy trì những thói quen xấu; áp đặt quan điểm của mình lên bạn bè vì tin rằng mình nhìn rõ chuyện của họ hơn cả bản thân họ... Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì bạn vẫn không thể kiểm soát các tình huống và những người xung quanh. Họ sẽ làm những gì họ muốn làm. Họ sẽ có những lựa chọn và cách sống của riêng mình.
Thay vì lãng phí thời gian, năng lượng và niềm hạnh phúc của mình để cố kiểm soát những thứ bạn không thể kiểm soát, Mặc Kệ Họ sẽ giải phóng bạn khỏi nỗi sợ để tập trung vào nhân tố duy nhất bạn có thể làm chủ: bản thân bạn. Khi ngừng để tâm đến người khác, bạn sẽ có năng lượng để tập trung vào cuộc sống của mình. Bạn ngừng phản ứng, ngừng lo sợ và bắt đầu sống cuộc đời của mình. Và lúc này, bạn sẽ nhận ra bạn có nhiều quyền lực hơn bạn nghĩ, chỉ là bạn vô tình trao nó đi mà thôi.
Sự thật là người khác không có quyền chi phối bạn, trừ khi bạn trao quyền cho họ. Khi áp dụng Thuyết Mặc Kệ Họ, bạn sẽ bắt đầu quay về với nội tâm mình, lắng nghe bản thân nhiều hơn, xây dựng ranh giới lành mạnh và sống đúng với những giá trị, nhu cầu, mục tiêu của mình. Thay vì chạy theo để được công nhận, bạn sẽ học cách công nhận chính mình.
Quan trọng hơn, Thuyết Mặc Kệ Họ giúp bạn hiểu rằng: bạn càng để người khác sống cuộc đời của họ thì cuộc đời của bạn càng trở nên tốt đẹp. Bạn càng để người khác được là chính họ, được cảm nhận theo cách riêng của họ hoặc nghĩ theo lối suy nghĩ của họ, thì mối quan hệ giữa bạn và họ sẽ càng trở nên tốt đẹp.