Bách phân vị trong tuyển sinh đại học chưa hoàn hảo dẫn tới không ít nghịch lý

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hệ thống tuyển sinh đại học tại Việt Nam với việc áp dụng rộng rãi phương pháp bách phân vị (percentile equating) để chuẩn hóa điểm số giữa các phương thức xét tuyển.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, bách phân vị được sử dụng để xác định vị trí tương đối của thí sinh trong phân bố điểm số, nhằm đưa các hình thức xét tuyển như điểm thi tốt nghiệp THPT, thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL), học bạ, hay chứng chỉ quốc tế về một thang đo chung. Mục tiêu chính là tăng cường tính công bằng, minh bạch và giảm bất bình đẳng giữa các tổ hợp môn hoặc phương thức khác nhau.

Ví dụ, Bộ GD-ĐT đã công bố bách phân vị cho 7 tổ hợp phổ biến như A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), giúp các trường đại học xây dựng bảng quy đổi điểm chuẩn. Tuy nhiên, sau khi kết quả tuyển sinh được công bố vào cuối tháng 8/2025, phương pháp này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, với một số trường hợp cho thấy sự bất hợp lý trong việc quy đổi, dẫn đến tình trạng thí sinh trượt ở một phương thức nhưng lại trúng tuyển ở phương thức khác. Bài phân tích này sẽ khám phá sâu các khía cạnh của bách phân vị, dựa trên dữ liệu thực tế và các ví dụ cụ thể, để đánh giá xem nó có thực sự mang lại công bằng hay chỉ là một giải pháp tạm thời với nhiều hạn chế.

Ý nghĩa và lợi ích của bách phân vị

Bách phân vị là một công cụ thống kê đo lường vị trí của một điểm số so với toàn bộ tập dữ liệu. Trong tuyển sinh đại học 2025, nó được áp dụng để quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển, đảm bảo rằng thí sinh dù tham gia kỳ thi nào cũng được đánh giá trên cùng một thang đo. Ví dụ, nếu một thí sinh đạt bách phân vị 90 ở kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM, điểm số đó sẽ được ánh xạ sang điểm tương đương ở top 10% của kỳ thi THPT tổ hợp tương ứng, như B00. Lợi ích đầu tiên là tăng tính công bằng giữa các tổ hợp môn.