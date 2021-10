Bạch Lộc và La Vân Hi chuẩn bị hợp tác lần 2?

Từ sau siêu phẩm Nửa là đường mật, nửa là đau thương, danh tiếng của Bạch Lộc và La Vân Hi không ngừng được nâng cao giá trị, mức độ phổ biến vượt quá 8.500 tại thời điểm phát sóng. Bên cạnh đó, bất kể là trong phim hay ngoài đời, mối quan hệ của cả 2 đều được duy trì rất tốt. Bạch Lộc cũng từng nhiều lần bày tỏ thiện chí, muốn được hợp tác lần nữa cùng với La Vân Hi. Tin chắc rằng, nếu thông tin trên là đúng, Bạch Lộc, La Vân Hi và Nguyệt Chiếu Thiên Phong vì một người hứa hẹn sẽ tạo nên "cú nổ" lớn trong tương lai gần.