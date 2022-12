Bạch Công Khanh khẳng định vẫn bình thường với Nam Em

Mới đây nhất, Bạch Công Khanh đã có những chia sẻ với SAOstar về mối quan hệ giữa anh và Nam Em.

Cụ thể, khi được hỏi về những ồn ào của cả hai trên mạng xã hội, Bạch Công Khanh cho biết anh và Nam Em vẫn bình thường: "Thật ra vấn đề này cũng khá nhạy cảm nên tôi xin phép không trả lời. Thế nhưng chúng tôi vẫn rất bình thường, không có sự rạn nứt. Nói chung thì mình càng nói nhiều thì sẽ càng ảnh hưởng đến nhiều người khác...".

Nói về lý do không song ca cùng nhau trong đêm nhạc tối 12/12 tại TP HCM, Bạch Công Khanh lý giả: "Lý do chúng tôi không song ca cùng nhau là do chương trình sắp xếp".