Bạch Công Khanh: ‘Chất nghệ sĩ của tôi không thua bất cứ ai’

VIDEO Full album Vol 1 Dằm trong tim - Bạch Công Khanh:

Sê-ri Dằm trong tim - Bạch Công Khanh - Nam Em

Nhạc sĩ Nguyễn Hà đã làm mới lại các ca khúc quen thuộc với khán giả để phù hợp chất giọng của cậu Hai Lương trong phim Duyên kiếp.

Buổi thu âm trực tiếp (live session) Dằm trong tim gồm 9 ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ người nghe nhạc như Dằm trong tim, Thiên đàng không xa, Say You Will, 999 đoá hồng, Chuyện tình tan vỡ, Bến Thượng Hải, Phai dấu cuộc tình, Trái tim không ngủ yên.

Thành công từ phim ảnh giúp Bạch Công Khanh phát huy vai trò của âm nhạc

Tất cả ca khúc đều được thu hình và thu âm trực tiếp liên tục khoảng 9 tiếng đồng hồ tại studio, ban nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Ê-kíp anh đảm nhiệm phần âm nhạc và hoà âm phối khí của chương trình với dàn nhạc 6 nhạc cụ đàn keyboard, guitar, trống, kèn…