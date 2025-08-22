Bác thợ giữ chiếc đồng hồ quý hơn 10 năm, khách Việt kiều xúc động khi nhận lại

Đầu giờ chiều, tiệm sửa đồng hồ trên vỉa hè của ông Hưng trở nên đông đúc. Ảnh: Hà Nguyễn

Cha truyền con nối

Sau giờ nghỉ trưa, tiệm sửa đồng hồ của ông Nguyễn Quốc Hưng (68 tuổi) nằm trên đường 3/2 đoạn thuộc phường Phú Thọ, TPHCM trở nên đông đúc lạ thường. Không chỉ khách trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng đến xếp hàng, chờ ông Hưng “bắt bệnh” cho chiếc đồng hồ của mình.

Anh Đức (45 tuổi) đã sửa, bảo dưỡng đồng hồ ở chỗ ông Hưng hơn 10 năm. Anh đánh giá cao tay nghề và sự tỉ mỉ của ông Hưng nên luôn đến tìm ông mỗi khi chiếc đồng hồ của mình gặp sự cố.

Anh Đức cho biết, ông Hưng có tay nghề cao, uy tín. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Hưng biết đến nghề sửa đồng hồ từ những ngày còn nhỏ, khi mê mải ngồi xem cha làm việc. Trước đó, cha ông học nghề từ một ông chủ người Tây.

Khi còn trẻ, cha ông Hưng từ Hải Phòng vào Nam làm công nhân ở đồn điền cao su. Siêng năng, chịu khó, ông được chủ đồn điền quý mến. Người này có cậu con trai bị sâu răng, đau nhức, chạy chữa mãi không khỏi. Cha ông Hưng mạnh dạn xin chữa thử và thành công.