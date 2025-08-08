Bác sỹ xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai sắp hầu tòa

Sau khi siêu âm, Chiến kết luận chị H có thai khoảng 4-5 tuần tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, chị H nói với Chiến muốn đình chỉ thai. Chiến đưa chị H một viên thuốc (không rõ loại gì) để chị H uống và hẹn thời gian đến để đình chỉ thai.

Chiều 29-12-2024, chị H lái xe đến phòng khám của Chiến theo lịch hẹn để đình chỉ thai. Tại đây, chị H được Chiến siêu âm trước khi thực hiện đình chỉ thai.

Khi vào phòng khám, chị H quay lưng lại chuẩn bị leo lên giường thì bị Chiến cầm hai cổ tay của chị đè sát vào tường.