Bác sĩ Việt Nam thành công ca nối gân gót chân cho sĩ quan quốc tế ở Nam Sudan

Bệnh nhân vừa được lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam cứu chữa là một sĩ quan chỉ huy cao cấp thuộc đơn vị Mông Cổ, bị đứt hoàn toàn gân Achilles chân trái trong quá trình huấn luyện. Sau khi được đội ngũ bác sĩ của BVDC 2.7 thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng, bệnh nhân bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn được phẫu thuật ngay tại bệnh viện để thuận lợi cho công tác điều trị và chỉ huy nhiệm vụ.

Xác định đây là trường hợp mở rộng phạm vi cứu chữa, nên sau khi báo cáo tình hình, xin phép và được sự chấp thuận của Trưởng y tế phái bộ (FMO - Force medical officer), BVDC 2.7 đã lên lịch và tiến hành phẫu thuật.

Bác sĩ Tài phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: BVDC 2.7)

Trực tiếp đảm nhiệm ca phẫu thuật là Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đức Tài - Giám đốc Bệnh viện. Sau gần một giờ làm việc tập trung và chính xác tuyệt đối, ekip phẫu thuật đã nối liền hai đầu gân bị đứt bằng kỹ thuật khâu gân theo phương pháp Krackow cải biên, đảm bảo độ vững chắc, giảm thiểu chảy máu và giúp gân phục hồi đúng chiều sinh lý.

Toàn bộ ca mổ diễn ra trong điều kiện vô khuẩn tuyệt đối, được hỗ trợ bởi hệ thống gây mê - hồi sức và kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đưa về phòng hồi tỉnh và theo dõi sát sao. Bác sĩ Trần Đức Tài trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, tập vận động phục hồi chức năng sớm để đảm bảo gân liền tốt và bệnh nhân có thể trở lại công việc trong thời gian ngắn nhất. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, liền tốt, phục hồi thuận lợi.

Bác sĩ Tài trực tiếp thăm và hướng dẫn bệnh nhân sau phẫu thuật. (Ảnh: BVDC 2.7)

Sau một tháng triển khai nhiệm vụ, BVDC 2.7 đã thực hiện 3 ca phẫu thuật thành công, trong đó có 2 ca cấp cứu và 1 ca nối gân gót cho các sĩ quan quốc tế; 1 ca vận chuyển y tế bằng đường không (Medevac); tiếp nhận, khám và điều trị cho 200 lượt bệnh nhân (số liệu tính tới 21h ngày 22/10/2025); tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện chuyên ngành gìn giữ hòa bình do Phái bộ UNMISS tổ chức, đồng thời ổn định toàn diện công tác chuyên môn, hậu cần, văn hóa - tinh thần, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Thành công này một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần tận tụy và hình ảnh đẹp của người thầy thuốc - người lính mũ nồi xanh Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị hòa bình và nhân ái giữa lòng châu Phi.