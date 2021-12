Bác sĩ lên tiếng cảnh báo trào lưu khoe cơ bụng của sao Hoa ngữ

Your browser does not support the audio element.

Nữ diễn viên Lý Nhược Đồng (55 tuổi) thực hiện thử thách khoe cơ bụng (Ảnh: Asia One).

Thử thách dành cho cơ bụng này đòi hỏi người thực hiện có một thiết bị chuyên dụng trong hoạt động luyện tập thể hình, người thực hiện thử thách sẽ để cơ thể từ đầu gối trở lên ở trong tư thế tự do và bắt đầu lắc vòng, điểm tựa lúc này đặt vào phần chân từ đầu gối trở xuống. Hiện tại, Tạ Đình Phong và Lý Nhược Đồng là hai ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng nhất thực hiện thử thách này.