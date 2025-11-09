Bác sĩ hiếp dâm thai phụ tại phòng khám lĩnh án

Chiều 28/12/2024, chị P.T.H. (31 tuổi) nghi mình mang thai nên đến phòng khám của Chiến để kiểm tra. Sau khi thăm khám, Chiến xác định chị H. có thai khoảng 4-5 tuần tuổi. Người phụ nữ trình bày hoàn cảnh khó khăn và bày tỏ mong muốn đình chỉ thai nghén.

Chiến đã đưa cho chị H. một viên thuốc không rõ chủng loại để uống và hẹn chị quay lại vào đầu tuần sau để tiếp tục thực hiện thủ thuật trên.