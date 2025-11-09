Bác sĩ hiếp dâm thai phụ tại phòng khám lĩnh án

Hoàng Anh| 11/09/2025 20:32

Một bác sĩ sản khoa ở Đồng Nai vừa bị TAND tuyên phạt 2 năm 8 tháng tù về tội Hiếp dâm, do dùng vũ lực khống chế và quan hệ tình dục trái ý muốn với một thai phụ.

Chiều 11/9, TAND khu vực 7 (tỉnh Đồng Nai) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, bác sĩ sản khoa) 2 năm 8 tháng tù giam về tội "Hiếp dâm". 

Ngoài hình phạt tù, bị cáo phải bồi thường cho bị hại gần 60 triệu đồng. Phiên tòa được xét xử kín nhằm đảm bảo quyền nhân thân của nạn nhân.

hiep dam.jpg
Nạn nhân cùng luật sư tại phiên tòa. Ảnh: A.X

Theo cáo trạng, Chiến là bác sĩ tại một bệnh viện ở Đồng Nai, đồng thời hành nghề ngoài giờ tại một phòng khám sản phụ khoa ở huyện Định Quán (cũ).

Chiều 28/12/2024, chị P.T.H. (31 tuổi) nghi mình mang thai nên đến phòng khám của Chiến để kiểm tra. Sau khi thăm khám, Chiến xác định chị H. có thai khoảng 4-5 tuần tuổi. Người phụ nữ trình bày hoàn cảnh khó khăn và bày tỏ mong muốn đình chỉ thai nghén.

Chiến đã đưa cho chị H. một viên thuốc không rõ chủng loại để uống và hẹn chị quay lại vào đầu tuần sau để tiếp tục thực hiện thủ thuật trên.

Tuy nhiên, sáng hôm sau (29/12/2024), Chiến chủ động liên hệ với chị H., yêu cầu đến phòng khám. Tại đây, sau khi yêu cầu chị H. tiếp tục sử dụng thuốc, Chiến bất ngờ khống chế, dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của nạn nhân.

Hoảng loạn, chị H. rời khỏi phòng khám, về nhà và trình báo công an. Nguyễn Văn Chiến bị bắt, khởi tố về tội "Hiếp dâm" theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến 2 năm 8 tháng tù giam.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bac-si-hiep-dam-thai-phu-tai-phong-kham-linh-an-2441642.html
