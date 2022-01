Bác sĩ Hà Nội khuyến cáo di chứng nặng nề hậu Covid-19: Tổn thương phổi, mất ngủ, trầm cảm,...

Đặc biệt, đối với những F0 nhẹ, chưa bị tổn thương phổi nhưng phàn nàn bị mất ngủ, rối loạn vị giác, chán ăn, thậm chí rối loạn tâm thần, trầm cảm… một số vấn đề khác như rối loạn kinh nguyệt…

PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ Chu Thị Quỳnh Thơ, Quyền Trưởng Khoa Hồi phục chức năng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ, virus SARS-CoV-2 có thể gây tổn thương đa cơ quan, bệnh nhân Covid-19 sau khi đã qua khỏi giai đoạn cấp tính vẫn có thể có những triệu chứng tồn tại dai dẳng như khó thở, mệt mỏi, đau cơ.



Có những rối loạn bệnh nhân hậu Covid-19 phải đối mặt như tình trạng suy giảm thể chất, nhận thức, rối loạn chú ý giảm khả năng tập trung. Đặc biệt, ảnh hưởng tới việc quay trở lại các chức năng sinh hoạt hàng ngày.



"Một số bệnh nhân do can thiệp trong hồi sức có thể gặp như rối loạn nuốt sau khi đặt ống nội khí quản hay những rối loạn về sau. Chúng tôi can thiệp tất cả vấn đề về rối loạn chức năng của bệnh nhân", bác sĩ Thơ thông tin.



Theo nữ bác sĩ, tuỳ từng rối loạn chức năng bệnh nhân gặp phải ảnh hưởng trong sinh hoạt hàng ngày. Những bệnh nhân tổn thương phổi, xơ phổi nặng sẽ giảm chức năng thông khí của phổi, rối loạn chức năng hô hấp dễ khiến bệnh nhân gặp phải triệu chứng khó thở, hụt hơi, bệnh nhân ho dai dẳng. Với triệu chứng như vậy bệnh nhân rất khó quay trở lại với công việc hàng ngày bình thường như trước đây.



"Chúng tôi có trao đổi với một số bệnh nhân sau khi ra viện ở đơn vị hồi sức cấp cứu họ không thể trở lại công việc cũ. Có rất nhiều bệnh nhân thậm chí nặng hơn nữa khi không thể giao lưu với hàng xóm, gần như chỉ làm những hoạt động đơn giản trong gia đình. Như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh cả về tâm lý lẫn thể chất", bác sĩ Thơ cho hay.



Quyền Trưởng Khoa phục hồi chức năng cho hay, với bệnh nhân nhẹ không có triệu chứng cũng có thể có những biến chứng hậu Covid-19 sau này như bị rối loạn giấc ngủ...



Hiện, Khoa phục hồi chức năng đang xây dựng bộ công cụ để theo dõi bệnh nhân lâu hơn. Có những bệnh nhân cần được theo dõi kéo dài trong thời gian tới 6 tháng, thậm chí có những nghiên cứu theo dõi bệnh nhân tới 1 năm để có thể tầm soát, sàng lọc đối tượng có nhu cầu tiếp tục can thiệp về mặt y tế có thể phục hồi chức năng, tâm lý.



Với bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ sau này có vấn đề về mặt sức khoẻ như khó thở, rối loạn phát sinh khi hoạt động thể dục kháng sức phải gặp nhân viên y tế. Từ đó, mới xác định xem có nằm trong những ảnh hưởng hậu Covid-19 hay không hay bệnh lý nào khác. Biến chứng hậu Covid-19 hay gặp ở bệnh nhân có nguy cơ cao, đối với những người cao tuổi chứ không phải tất cả đối tượng mắc Covid-19 đều gặp phải.



Từ đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan hay tâm niệm "trước sau gì cũng mắc Covid-19". PGS.TS Hoàng Bùi Hải cho rằng, cộng đồng phải đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và cơ quan chuyên môn.