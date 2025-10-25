Bác sĩ giả lập phòng khám ‘lụi’ ở TPHCM, chưa đầy nửa năm lừa hơn 17 tỷ đồng

Hôm nay (24/10), Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Văn Trường (SN 1993, quê Đồng Tháp), Võ Văn Đức (SN 1997, quê An Giang), Cao Tấn Tú (SN 2000) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (SN 1993, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Vụ án được xác định xảy ra tại hộ kinh doanh biến tướng thành phòng khám AC International (địa chỉ tại số 19 Phan Xích Long, phường Gia Định, TPHCM).

Kỹ thuật viên thú y giả làm bác sĩ

Theo thông tin ban đầu, qua công tác phối hợp kiểm tra, Công an TPHCM cùng Sở Y tế phát hiện hộ kinh doanh AC International hoạt động sai phạm, vượt quá phạm vi được cấp phép. Mặc dù đăng ký dưới hình thức chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm, nhưng dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Trường, cơ sở này nhanh chóng biến tướng thành một “phòng khám” giả danh.