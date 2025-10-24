Bác sĩ Chiêm Quốc Thái phủ nhận làm mũi Ngân 98 biến dạng

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói thêm: “Năm 2019, Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ từng tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ mũi, mắt, gọt góc hàm và nâng vòng một cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Sau phẫu thuật, cả hai đều trở nên xinh đẹp và thành công hơn. Tuy nhiên, năm năm sau, Ngân 98 muốn thay đổi dáng mắt, mũi theo xu hướng mới nên đã đến một cơ sở thẩm mỹ khác để chỉnh sửa. Việc mũi của cô bị biến dạng và co rút hiện nay là hậu quả của nhiễm trùng”.﻿

Tối 23/10, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982) và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường (SN 1987) về tội “Môi giới hối lộ”. Cơ quan điều tra đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.﻿

Trước đó, ngày 13/10, Công an TPHCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.﻿