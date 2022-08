Bác sĩ cấp cứu ở Đồng Nai từng bị người nhà bệnh nhân cầm 2 thanh sắt đánh

Bác sĩ H cho biết, khi đang làm hồ sơ tại khu vực bàn làm việc (trong ảnh) thì bị người đàn ông cầm theo 2 thanh sắt tới hành hung. Ảnh: Hà Anh Chiến

Bác sĩ H kể tiếp: “Một lúc sau, khi tôi đang ngồi làm hồ sơ trên bàn làm việc ngay khu cấp cứu thì người đàn ông này lao tới giật khẩu trang của tôi và lớn tiếng. Quá bất ngờ, tôi nói: “Đang mùa dịch mà anh giật khẩu trang vậy là vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Anh không khai tên tuổi, sao tôi đưa cháu đi xét nghiệm siêu âm được” - thì bị người này liên tục văng tục chửi bới.

Tôi nói: “Anh còn gây gổ, tôi báo công an xử lý anh đấy!”. Thế là người này ôm con đi ra. Tưởng yên chuyện thì một lúc sau, người này mang theo 2 thanh sắt loại phi 12 lao vào phang thẳng vào đầu tôi. Phang phát đầu tôi tránh được, phát thứ 2 tôi giơ tay đỡ thì bị thương cả hai tay và hông. May mắn sau đó người dân can ngăn ôm giữ lại, tôi mới thoát nạn”.

Theo bác sĩ H, sau vụ việc, công an đã tới làm việc lấy lời khai, trích xuất camera an ninh và đề nghị bác sĩ H viết tường trình, đơn tố cáo gửi sang cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi bác sĩ H đề nghị lãnh đạo bệnh viện làm nghiêm để răn đe, bảo vệ bác sĩ và nhân viên y tế thì không được đáp ứng.