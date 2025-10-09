Bác sĩ 10X là thủ khoa kỳ thi khốc liệt nhất trường y

Vượt qua gần 1.000 thí sinh, Vũ Ngọc Duy (sinh năm 2001) vừa trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay với 25,09/30 điểm. Đây được xem là kỳ thi khốc liệt bậc nhất tại ngôi trường này, bởi mỗi sinh viên Y khoa chỉ được tham dự duy nhất một lần trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp đại học.

Trước đó, Duy cũng là một trong hơn 40 sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp loại Giỏi năm nay.

“Em bất ngờ với kết quả này vì xung quanh em có rất nhiều bạn giỏi. Em thấy vui và nhẹ nhõm”, Duy nói.

Giành thứ hạng cao nhất trong kỳ thi này, Duy là người đầu tiên được quyền lựa chọn chuyên ngành nội trú.

Vũ Ngọc Duy vừa trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Duy sinh ra trong gia đình có mẹ là bác sĩ. Hình ảnh mẹ luôn bận rộn với công việc, “nhiều khi đang ăn cơm lại bỏ dở để khám cho bệnh nhân” đã gieo vào Duy tình yêu và sự cảm phục với nghề.