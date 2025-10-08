Bắc Ninh đề nghị công an xử lý thông tin mua bán bất động sản chưa đủ điều kiện

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, qua công tác theo dõi, nắm bắt thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông, phản ánh của tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí. Sở Xây dựng tỉnhBắc Ninh nhận thấy trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin và tài khoản cá nhân đăng tải nội dung về các dự án khu đô thị, khu nhà ở chưa đầy đủ và không chính xác.

Một số tổ chức, cá nhân có dấu hiệu chào mời, lôi kéo người dân tham gia giao dịch tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở khi chưa được giao đất, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định pháp luật.