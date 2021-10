Bắc Ninh có 6 ca Covid-19 cộng đồng, khẩn tìm người tới nhiều địa điểm

Sau 24 ngày không phát sinh bệnh nhân Covid-19 mới ngoài cộng đồng, ngày 10/10, Bắc Ninh phát hiện 2 F0 tại thôn Đông, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du và khu Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh.



Đến ngày 11/10, toàn tỉnh ghi nhận 4 ca Covid-19 cộng đồng khác tại TP Bắc Ninh, trong đó Chung cư Cường Thịnh, phường Võ Cường có 3 trường hợp; khu Dương Ổ, phường Phong Khê 1 trường hợp.



Như vậy 2 ngày 10 và 11/10, có tổng số 6 ca Covid-19 cộng đồng được phát hiện tại tỉnh này.



Ngày 11/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Ninh 4 lần phát thông báo khẩn, tìm tất cả người từng đi/đến/ở/trở về từ các địa điểm sau:



1. Chợ cá đêm ở khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn từ 25/9 đến nay.



2. Khu vực bán cá, chợ cóc xóm Giữa và chợ cóc xóm Sổ, địa chỉ: khu Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh từ ngày 25/9 đến nay.



3. Nhà ông bà Trường Nguyệt (sản xuất giấy), ngã ba đầu đường khu Cầu Tiên, xóm Sổ, Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh từ 25/9 đến nay.





4. Trường mầm non Sao Mai, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh từ 6/10 tới nay (phụ huynh cần đưa con em đang theo học tại trường đến trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm).



5. Chung cư Cường Thịnh, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh từ 6/10 đến nay.



6. Cửa hàng điện thoại Techboss, số 340 Ngô Gia Tự, phường Tiền An, TP Bắc Ninh từ 8h-8h30 ngày 8/10.



7. Cửa hàng laptop Bắc Ninh, số 324 Ngô Gia Tự, phường Tiền An, TP Bắc Ninh từ 9h30 đến 10h30 ngày 7/10.



8. Cửa hàng bún cá biển, số 64 Lê Văn Thịnh, khu 3, phường Suối Hoa (cổng chợ Suối Hoa), TP Bắc Ninh từ 8h30 đến 9h ngày 8/10.