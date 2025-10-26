Bạc lên 'cơn sốt' mới, chuyên gia khuyến cáo tránh rủi ro

"Cơn sốt" đầu tư bạc

Anh Nguyễn Thanh Tùng ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, trước giờ anh chỉ đầu tư vàng nhưng gần đây giá vàng tăng cao, lại khó mua nên anh chuyển sang mua bạc vì anh thấy bạc đang sinh lời tốt hơn vàng.

"Trước đây tôi chỉ đầu tư vàng nhưng hiện bạc khi tìm hiểu tôi thấy giá bạc tăng liên tục, từ đầu năm giá đã tăng gấp đôi nên tôi chuyển sang đầu tư bạc và đã có lời”, anh Tùng chia sẻ.

Theo tính toán của anh Tùng, anh mua 12kg bạc thỏi từ đợt tháng 2 lúc đó giá chỉ 33,5 triệu đồng/kg. Đến nay, giá bạc anh bán ra đã được hơn 49 - 51 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), lời tới 15,5 triệu đồng mỗi kg.

Tương tự, chị Nguyễn Phương Anh ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cũng chuyển sang đầu tư bạc mấy tháng nay, chị cho biết, hiện mua bạc khó ngang mua vàng vì nhiều người chuyển sang đầu tư bạc vì vốn ít lại lợi nhuận cao.

“Đầu tư bạc vốn ít hơn vàng, lợi nhuận tôi tính còn hơn vàng nên đã đầu tư bạc mấy tháng nay”, chị Mỹ Anh chia sẻ.

Nhiều người chuyển sang đi mua bạc để đầu tư. Ảnh: PV

TS. Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia rtài chính – ngân hàng nhận định, bạc cũng là kim loại quý, dù giá trị thấp hơn vàng, tuy nhiên lại có ưu điểm dễ tiếp cận, vốn mua không cần quá lớn. Hiện tại, bạc lợi thế hơn vàng do có nguồn cung dồi dào, không bị giới hạn bởi những quy định pháp lý.

“Nói một cách đơn giản, bạc không thể so sánh với vàng về giá trị tích sản hay lợi nhuận, nhưng bạc là nguồn nguyên liệu không thể thiếu với ngành sản xuất công nghiệp nên giá trị sẽ ngày càng tăng. Chính vì vậy, người dân đã chuyển qua mua bạc để tiết kiệm lâu dài, với mức giá phù hợp túi tiền, dễ mua. Trong bối cảnh hiện nay, lựa chọn bạc là một giải pháp phù hợp với nhiều người dân”, TS. Nguyễn Chí Hiếu cho biết.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, vàng có lợi nhuận và tính thanh khoản cao, song rủi ro biến động lớn, giá mua - bán chênh lệch mạnh và khi thị trường điều chỉnh, nguy cơ thua lỗ cao. Trong khi đó, bạc ít rủi ro hơn, giá ít biến động mạnh, nhưng khả năng sinh lời và tính thanh khoản thấp hơn. Do đó, người có vốn nhỏ, khoảng dưới 50 triệu đồng, có thể chọn bạc để là nơi tiết kiệm, lưu trữ dòng tiền gia đình. Ngược lại, người có vốn vài trăm triệu đồng trở lên có thể cân nhắc vàng vì có nhiều cơ hội sinh lời hơn.

Đầu tư bạc có rủi ro không?

Dù rằng, hiệu suất sinh lời của bạc đang khá hấp dẫn, cao hơn vàng. Song, TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng cảnh báo, việc tăng giá quá nóng đi kèm với rủi ro giảm giá cũng nhanh. Do đó, người dân nên cân nhắc nhiều yếu tố để có quyết định đầu tư phù hợp.

Đầu tư bạc có rủi ro không là câu hỏi nhiều người quan tâm. Ảnh: PV

“Tôi vẫn ủng hộ cách đầu tư truyền thống là đến các cửa hàng uy tín để vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa dễ dàng giao dịch sau này”, TS Hiếu chia sẻ.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng khuyến cáo, để tránh rủi ro bạc giả, bạc pha, người dân nên mua sản phẩm tại các cơ sở uy tín, được cấp phép, có thương hiệu và kiểm định chất lượng. Ngược lại, nếu mua bạc trôi nổi ở chợ đen hoặc qua kênh online không rõ nguồn gốc, người dân có nguy cơ mất cả vốn lẫn tính thanh khoản khi cần bán lại.

"Thứ nhất, nguyên tắc tiên quyết là phân bổ rủi ro, không nên dồn hết vốn vào một kim loại quý duy nhất. Phải theo dõi sát diễn biến thị trường vàng - bạc để có quyết định kịp thời. Thứ hai, nếu mua bạc, nên lưu giữ ít nhất 6 tháng, không lướt sóng trong bối cảnh giá kim loại quý biến động mạnh. Thứ ba, người dân không nên vay nợ để đầu tư vàng hay bạc. Khi thị trường giảm, họ vừa thiệt hại tài sản, vừa gánh nặng trả nợ. Đầu tư kim loại quý chỉ thực sự an toàn khi người mua sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi và có chiến lược dài hạn", TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.