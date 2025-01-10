Bắc Kinh nhộn nhịp với Tuần lễ Vàng

Sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, du khách đã tản bộ trên đường phố, tận hưởng chuyến đi thuyền ở khu vực Hậu Hải nổi tiếng của Bắc Kinh và chụp ảnh trước Tháp Trống (Drum Tower).

Trung Quốc bắt đầu bước vào Tuần lễ Vàng, kết hợp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu, kéo dài tổng cộng 8 ngày (1-8/10). Ảnh: Rreuters

Nhiều du khách cho biết các di tích lịch sử của Bắc Kinh, như Tử Cấm Thành, Quảng trường Thiên An Môn và Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Mao, cực kỳ khó tham quan nếu không đặt chỗ trước, điều này giúp hạn chế số lượng đám đông tại các điểm tham quan nổi tiếng này.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Bắc Kinh. Tôi đã kiểm tra một số hướng dẫn du lịch trực tuyến và lên kế hoạch xem tất cả những nơi có vẻ đáng ghé thăm. Tôi đặc biệt muốn đến Tử Cấm Thành, nhưng tôi đã không thể đặt được vé”, một du khách tại Bắc Kinh cho biết.

“Nhìn chung, giá cả vẫn có thể chấp nhận được, nhưng so với vài năm trước, chắc chắn là đã tăng lên. Tất nhiên, đó là một phần của sự phát triển kinh tế và nó ảnh hưởng đến các gia đình và mọi người theo những cách khác nhau. Ví dụ, tôi làm việc trong lĩnh vực công – ở một trường đại học hay trong bệnh viện nên thu nhập của tôi tương đối ổn định. Nhưng đối với những người như em gái tôi, là người tự kinh doanh, họ cảm thấy áp lực hơn một chút”, một người dân ở Bắc Kinh chia sẻ.

Ủy ban Giao thông Vận tải Thành phố Bắc Kinh dự đoán kỳ nghỉ lễ này sẽ chứng kiến lượng khách du lịch cao nhất trong năm và Bắc Kinh sẽ thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó với lưu lượng hành khách, bao gồm tăng năng lực vận tải tại các khu vực danh lam thắng cảnh, kéo dài giờ hoạt động của tàu điện ngầm và mở rộng bãi đậu xe tại các khu vực trọng điểm.

Theo dữ liệu từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, hơn 12.000 sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức trên toàn quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu năm nay, bao gồm hơn 300 chương trình biểu diễn ánh sáng quy mô lớn và hơn 500 triển lãm di sản văn hóa phi vật thể.