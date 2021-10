Bắc Giang: Phát hiện nhiều ca dương tính mới, rà soát người về từ BV Việt Đức

Theo đó, Sở Y tế đề nghị người dân đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, ở số 40 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) từ 3 giờ ngày 18/9 đến 30/9/2021 cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang (0794.105.105), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang (0915.522. 215), Bộ Y tế (1900 9095). Hoặc liên hệ ngay tới trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn.

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, TP tăng cường hoạt động của tổ COVID cộng đồng, đi từng ngõ gõ từng nhà, khẩn trương rà soát các trường hợp đã đến học tập, làm việc, thăm nuôi người bệnh, khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức về Bắc Giang từ ngày 18/9/2021 đến 30/9/2021. Yêu cầu tất cả các trường hợp phải khai báo y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Xem thêm video đang được quan tâm: