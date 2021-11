Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón không khí lạnh mạnh, có nơi dưới 5 độ C

Your browser does not support the audio element.

Hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng từ gần sáng mai (30/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, từ chiều mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.