Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh mạnh

Mưa to nhất sẽ tập trung ở khu vực Tây Bắc, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Khu vực đồng bằng có mưa và nhiệt giảm rõ rệt trong 23/3. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ giảm xuống còn 17-19 độ C, vùng núi 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C. Sau đó, các đợt không khí lạnh tiếp theo có khả năng tăng cường vào ngày 26/3 và 31/3.