Bắc Bộ rét đậm, khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá dịp Tết Nguyên đán

Từ đêm 29/1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên từ 31/1 đến 3/2 (29 đến mùng 3 Tết Nguyên đán), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Trương Huyền