Bắc Bộ nắng gắt, Hà Nội đề phòng mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (3/6), nắng nóng đã xảy ra ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội đề phòng mưa dông vào chiều tối. (Ảnh: Nguyễn Dương).