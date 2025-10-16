'Bắc Bling' phiên bản phòng chống tội phạm trực tuyến gây sốt

Bộ Công an vừa phát hành ca khúc mang tên Clicking. Đây là ca khúc làm mới từ bản hit Bắc Bling gần 300 triệu view của Hòa Minzy. Bản phối này nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, khiến cộng đồng mạng thích thú.

Điệp khúc trong phiên bản mới gây sốt bởi ca từ như “An toàn lướt mạng, xanh sạch cõi mạng”, “Không còn tin ảo chỉ còn tin vui”, “Môi trường thân thiện, an toàn, văn minh”, “Người tốt kẻ xấu chưa ai phân minh, không vào những website trang linh tinh”...

Sau khi ra mắt, ca khúc lập tức nhận hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhiều khán giả nhận xét bài hát tuyên truyền thông điệp về an ninh mạng một cách hài hước, nhẹ nhàng.