Baby Monster hé lộ cuộc sống đời thường

Kim Ngân| 25/08/2025 13:24

Baby Monster hé lộ chương trình thực tế “Welcome to Baemon House”, ghi lại đời sống thường nhật, phát sóng từ ngày 5-9 trên YouTube.

Ngày 25-8, YG Entertainment chính thức tung poster teaser giới thiệu chương trình thực tế đầu tay của nhóm nhạc nữ Baby Monster với tựa đề "Welcome to Baemon House", dự kiến lên sóng vào lúc 18 giờ ngày 5-9 (giờ Hàn Quốc) trên kênh YouTube chính thức của nhóm.

img
Poster chính thức của chương trình "Welcome to Baemon House"

Theo tiết lộ, "Welcome to Baemon House" sẽ tập trung khai thác đời sống thường nhật của 6 thành viên tại ký túc xá mới. Các cảnh quay hứa hẹn khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc chân thật, sinh động, chưa từng công bố trước đây.

Đây được xem là bước đánh dấu đầu tiên của Baby Monster trong thể loại chương trình thực tế chính thức, nối tiếp truyền thống của các nhóm tiền bối như "2NE1 TV" hay "Blackpink House". Trước đó, Baby Monster đã thường xuyên chia sẻ nội dung tự sản xuất với người hâm mộ, nhưng đây là lần đầu tiên nhóm có chương trình chính thức do công ty sản xuất.

img
Nhóm nhạc Baby Monster đang trong hành trình lưu diễn quốc tế

Chương trình cũng là một phần trong chiến dịch quay trở lại của nhóm. Trong thời gian này, Baby Monster đang tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới (world tour) với chặng hai tại Bắc Mỹ sẽ bắt đầu từ ngày 30-8 tại Toronto, và tiếp nối ở các thành phố như Rosemont, Atlanta, Fort Worth, Oakland và Seattle.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/baby-monster-he-lo-cuoc-song-doi-thuong-196250825113826579.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/baby-monster-he-lo-cuoc-song-doi-thuong-196250825113826579.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Baby Monster hé lộ cuộc sống đời thường
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO