Baby Monster hé lộ cuộc sống đời thường

Theo tiết lộ, "Welcome to Baemon House" sẽ tập trung khai thác đời sống thường nhật của 6 thành viên tại ký túc xá mới. Các cảnh quay hứa hẹn khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc chân thật, sinh động, chưa từng công bố trước đây.

Đây được xem là bước đánh dấu đầu tiên của Baby Monster trong thể loại chương trình thực tế chính thức, nối tiếp truyền thống của các nhóm tiền bối như "2NE1 TV" hay "Blackpink House". Trước đó, Baby Monster đã thường xuyên chia sẻ nội dung tự sản xuất với người hâm mộ, nhưng đây là lần đầu tiên nhóm có chương trình chính thức do công ty sản xuất.

Nhóm nhạc Baby Monster đang trong hành trình lưu diễn quốc tế

Chương trình cũng là một phần trong chiến dịch quay trở lại của nhóm. Trong thời gian này, Baby Monster đang tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới (world tour) với chặng hai tại Bắc Mỹ sẽ bắt đầu từ ngày 30-8 tại Toronto, và tiếp nối ở các thành phố như Rosemont, Atlanta, Fort Worth, Oakland và Seattle.