Ba xe máy phi vào nhau ở Quảng Nam, 3 người tử vong

Cụ thể, xe máy mang BKS: 92E1-53827 do ông Hồ Tấn N. (54 tuổi, trú xã Đại An, huyện Đại Lộc) điều khiển hướng Đà Nẵng đi Quảng Nam; xe máy BKS: 92F1-16014, do anh Nguyễn Minh Nghĩa (28 tuổi) điều khiển chở theo mẹ là bà Phan Thị Tám (63 tuổi, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên) và xe máy BKS: 92D1-83761 do anh Trần Hoàng L. (14 tuổi, trú xã Điện An, thị xã Điện Bàn) điều khiển hướng Quảng Nam đi Đà Nẵng chở theo chị Nguyễn Thị Minh Tr. (15 tuổi, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn).

Đến địa điểm trên, ba xe máy xảy ra va chạm mạnh khiến ông N. và chị Tr. tử vong tại chỗ. Anh L. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Những người còn lại bị xây xước nhẹ.