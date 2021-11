Ba xe cẩu cỡ lớn 'giải cứu' container bị lật trên cầu Thanh Trì

3 xe cẩu cùng hơn 10 công nhân được điều tới hiện trường. Lực lượng chức năng phải mất hơn 3 giờ tháo khung treo và hệ thống biển báo để phục vụ công tác cứu hộ.

10m hộ lan can cũng được tháo bỏ. Tuyến đường vành đai 3 trên cao bị ùn tắc khoảng 7 km từ đầu giờ sáng đến 14h.

Tài xế container là anh Đoàn Ngọc L. (SN 1986, An Nghĩa, Hoài An, Bình Định), may mắn thoát ra an toàn sau vụ lật xe.