Bà xã Ronaldo và tủ đồ triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp

Kho tàng túi Hermès đắt giá﻿

Georgina Rodríguez được mệnh danh là ''tín đồ Hermès chính hiệu'' khi sở hữu bộ sưu tập túi xách dòng Birkin và Kelly khiến giới mộ điệu phải trầm trồ. Cô thường xuyên xuất hiện cùng những chiếc túi huyền thoại này trong các sự kiện và đời thường, khẳng định đẳng cấp xa hoa. Gần đây, nhân dịp sinh nhật, Georgina tự thưởng cho mình chiếc Mini Kelly màu xanh ngọc hiếm thấy - một thiết kế tinh tế và đầy tính sưu tầm.

Trước đó, cô đã sở hữu chiếc Birkin da cá sấu trị giá khoảng 201.100 USD (khoảng 5 tỉ đồng) cùng nhiều mẫu Birkin và Kelly phiên bản giới hạn, mỗi chiếc đều là biểu tượng quyền lực và xa xỉ trong làng thời trang.

Đồng hồ và trang sức sành điệu

Không chỉ dừng lại ở túi xách, Georgina còn khẳng định phong cách thượng lưu qua những món trang sức và đồng hồ đắt đỏ. Nổi bật nhất là chiếc Rolex GMT Master II đính kim cương với giá trị lên tới 600.000 USD (khoảng 15 tỉ đồng), thể hiện sự sang trọng và cá tính. Ngoài ra, cô còn sở hữu mẫu Rolex Lady-Datejust vàng 18 carat mặt số đính kim cương, cùng vô số phụ kiện cao cấp từ Cartier, Bulgari… Mỗi món đều được lựa chọn kỹ càng để tạo nên hình ảnh quý phái, đầy quyền lực.

Áo khoác lông xa xỉ

Phong cách thời trang của Georgina nổi bật với những chiếc áo khoác lông đắt tiền đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Trong đó có Chinchilla Fur Coat của Kopenhagen trị giá khoảng 26.880 USD (khoảng 672 triệu đồng) và mẫu Sable Silvery gần 40.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng).

Cô cũng không ngần ngại đầu tư vào những thiết kế khác như áo dáng dài lông sable Nga khoảng 25.000 USD (khoảng 658 triệu đồng), hay áo lông cáo bạc Silverfox SagaFurs khoảng 4.000 USD (100 triệu đồng). Những item này giúp Georgina luôn xuất hiện với hình ảnh sang trọng, quý phái và đầy khí chất thượng lưu.

Đại sứ thương hiệu

Không chỉ dừng lại ở việc sở hữu, Georgina Rodríguez còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ. Cô từng là đại sứ toàn cầu của Elisabetta Franchi, hợp tác cùng các ''ông lớn'' như Chopard, L’Oréal, Gucci, Prada, Chanel.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Georgina tại Paris Fashion Week Xuân Hè 2025 đã thu hút ống kính truyền thông quốc tế. Với thần thái tự tin, phong cách thời thượng và vẻ đẹp quyến rũ, cô khẳng định vị thế là một fashionicon thực thụ.