Bà xã Justin Bieber cực căng khi 'đụng' Rosé tại MET Gala 2021

Cô gái kia: Vâng! (Yes!)

Hailey: Tôi không quen cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy là ai. Tôi biết cô ấy, Rosé thật tuyệt vời và BLACKPINK cũng tuyệt vời. (Well, I don't know her but I know who she is. She's so incredible. BLACKPINK is incredible).

Netizen "phiên dịch" khẩu hình của Hailey Bieber và khẳng định bà xã của Justin Bieber đã đề cập đến Rosé và BLACKPINK

Hiện chưa rõ thực hư thông tin trên, trừ khi người trong cuộc lên tiếng xác nhận hoặc có đoạn clip rõ ràng hơn. Nhưng việc Hailey Bieber biết đến Rosé và BLACKPINK là điều bình thường. Bởi sức ảnh hưởng toàn cầu của nhóm "Hắc Hường" là khỏi phải bàn. Chưa kể, Rosé nổi bần bật khi được Giám đốc Sáng tạo Saint Laurent chọn làm "nàng thơ" sánh đôi đến sự kiện đình đám lần này.