Ba vụ tấn công liên tiếp vào cộng đồng người Do Thái tại thành phố Melbourne

Từ đêm qua đến ngày hôm nay, tại thành phố Melbourne, Australia đã diễn ra 03 vụ việc chống lại người Do Thái. Đầu tiên là vào lúc 8 tối qua, một người đàn ông đã dùng bom xăng để tấn công một nhà thờ của người Do Thái ở thành phố Menbourne khi ở bên trong đang có khoảng 20 người. Rất may mọi người đều sơ tán kịp và không ai bị thương. Cũng trong tối qua, người biểu tình đã tập trung ở bên ngoài một nhà hàng do người Do Thái làm chủ ở trung tâm thành phố Melbourne để biểu thị sự phản đối Israel. Tiếp đến vào sáng sớm nay, một người đã đốt cháy 3 xe tô tô và vẽ bậy lên tường và một số xe ô tô khác.

Nhà thờ của người Do Thái tại thành phố Melbourne bị tấn công vào 4/7. (Ảnh: Aaron Francis)

Theo cảnh sát thành phố Melbourne, các hành động này đều được cho là có mục đích bài Do Thái, và có thể do những người ủng hộ người Palestine thực hiện. Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay đã lên án các vụ tấn công đốt phá và khẳng định những hành động này không được chấp nhận tại nước này. Hiện tại cảnh sát liên bang Australia và cơ quan tình báo của nước này đang vào cuộc để điều tra các vụ việc.

Mặc dù Australia nằm cách xa Trung Đông và không liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột giữa Israel và Palestine song tình hình tại khu vực này thường xuyên tác động tới các phong trào chính trị xã hội. Và các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Do Thái lần này cũng không ngoại lệ khi diễn ra vào thời điểm Israel vừa tiến hành đợt tấn công mới vào dải Gaza trong giai đoạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran đang có hiệu lực.

Trước đó, vào năm ngoái, phong trào bài Do Thái cũng bắt đầu lan rộng tại Australia khi Israel thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Gaza và không cho hàng hóa nhân đạo chuyển vào khu vực này.

Trước thực tế này, chính phủ Australia luôn rất thận trọng với các tuyên bố về các diễn biến tại Trung Đông và thời gian gần đây đang có xu hướng công khai phản đối việc Israel thực hiện các vụ tấn công vào dải Gaza. Australia thậm chí còn vừa cùng với một số quốc gia ban hành lệnh cấm vận đối với hai Bộ trưởng của Israel vì có những hành động kích động chống lại người Palestine ở Bờ Tây.