Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết , Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1976; quê TP.HCM. Bà có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế - Chính trị, cử nhân Hành chính học, cử nhân Sinh học, cao cấp lý luận chính trị. Bà là đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Bà Tuyết từng giữ công tác tại huyện Hóc Môn (cũ), giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư huyện đoàn từ năm 1996 đến 2001.