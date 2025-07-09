'Bà trùm' Phạm Kim Dung là ai và liên hệ mật thiết thế nào với Hoa hậu Thùy Tiên?

Nhắc đến người phụ nữ quyền lực Vbiz hiện tại, cái tên Phạm Kim Dung không thể thiếu. Nữ CEO công ty Sen Vàng không chỉ được biết đến như một nhà tổ chức các cuộc thi Hoa hậu, mà còn là người góp phần đưa nhan sắc Việt vươn ra đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, bà Phạm Kim Dung hiện rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi Hoa hậu Thùy Tiên - "gà cưng" cũ, từng thuộc quyền quản lý của Sen Vàng - vướng bê bối vi phạm pháp luật.

Bà Phạm Kim Dung bị réo tên liên tục suốt thời gian qua vì có mối quan hệ mật thiết với Thùy Tiên

Từ tuổi thơ cơ cực đến bà trùm quyền lực showbiz Việt

Phạm Kim Dung sinh năm 1979 tại Vĩnh Long, trong một gia đình đông con. Là con út trong 8 anh chị em, bà sớm trải qua những tháng ngày cơ cực. Năm 9 tuổi, bà đã cùng gia đình lên TP.HCM mưu sinh, sống nhờ trong căn phòng nhỏ trước đó được dùng để nuôi heo, làm bếp, nhà kho… của người quen. Chứng kiến cha mẹ làm nghề may gia công với thu nhập bấp bênh, đến nỗi lâm bệnh tật cũng không tiền đi viện, bà đã ý thức được giá trị của lao động và luôn mang trong mình ước muốn đổi đời ngay từ nhỏ.

Thời sinh viên, Phạm Kim Dung vừa học vừa làm, đảm nhận nhiều công việc khác nhau để phụ giúp gia đình. Bước ngoặt đầu tiên của bà là công việc nghiên cứu thị trường, sau đó chuyển sang làm tổ chức sự kiện và marketing. Chính những năm tháng làm thuê ấy đã cho bà nền tảng vững chắc để sau này tự mình khởi nghiệp.