'Bà trùm hoa hậu' đưa hoa hậu, á hậu đi dọn rác, dẹp bùn

Dàn người đẹp nhà Sen Vàng tham gia dọn rác, dẹp bùn

"Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cùng với nam vương Phạm Tuấn Ngọc, Hoa hậu Kiều Duy cùng các Á hậu Bùi Khánh Linh, Lê Thu Trà, Thu Ngân và La Ngọc Phương Anh vừa có mặt tại tỉnh Thái Nguyên tham gia thiện nguyện.

Các người đẹp tham gia vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải. Song song đó, đoàn cũng có mặt ở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên để thăm hỏi đồng thời trao tặng nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm góp phần khắc phục hậu quả, giúp sớm ổn định cuộc sống.

Với sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình của lãnh đạo địa phương tỉnh Thái Nguyên, đoàn nhanh chóng tiếp cận được khu vực cần giúp đỡ.

Điểm đến đầu tiên là Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, nơi bị ngập nước, bùn đất bao phủ, trang thiết bị hư hỏng và nằm ngổn ngang, gây ảnh hưởng lớn đến công tác giảng dạy và học tập.