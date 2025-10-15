'Bà trùm hoa hậu đời đầu' Kim Hồng giờ ra sao?

Cụ thể, hoa hậu quý bà "đời đầu" Kim Hồng chia sẻ, trong dịp chào mừng 249 năm Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (4.7.1776 – 4.7.2025), hoa hậu quý bà Kim Hồng vinh dự được Quân đoàn Dự bị Quốc gia Hoa Kỳ (USNRRC) trao quân hàm cấp Trung tá, nhằm ghi nhận những nỗ lực không ngừng của chị trong việc lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng và đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện.

USNRRC là một tổ chức dân sự bán quân sự, tình nguyện và phi chính phủ, hoạt động dưới sự điều phối của nhiều cơ quan trọng yếu như Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, FEMA, FBI và các lực lượng chấp pháp địa phương, chủ yếu làm từ thiện, hỗ trợ người dân trong thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoàng gia lần thứ 7 (7th WCH Royal Summit) tổ chức ở Las Vegas, Hoa hậu quý bà Kim Hồng đã được tổ chức We Care for Humanity (WCH) trao tặng danh hiệu "Người phụ nữ của năm 2025" (Woman of the Year 2025), ghi nhận những đóng góp nổi bật trong các hoạt động cộng đồng, nhân đạo và ngoại giao văn hóa. Chị cũng vinh dự nhận bằng khen từ chính quyền thành phố Las Vegas.