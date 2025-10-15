'Bà trùm hoa hậu đời đầu' Kim Hồng giờ ra sao?

Nhận quân hàm, lan tỏa văn hóa Việt tại Mỹ
Cụ thể, hoa hậu quý bà "đời đầu" Kim Hồng chia sẻ, trong dịp chào mừng 249 năm Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (4.7.1776 – 4.7.2025), hoa hậu quý bà Kim Hồng vinh dự được Quân đoàn Dự bị Quốc gia Hoa Kỳ (USNRRC) trao quân hàm cấp Trung tá, nhằm ghi nhận những nỗ lực không ngừng của chị trong việc lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng và đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện.
USNRRC là một tổ chức dân sự bán quân sự, tình nguyện và phi chính phủ, hoạt động dưới sự điều phối của nhiều cơ quan trọng yếu như Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, FEMA, FBI và các lực lượng chấp pháp địa phương, chủ yếu làm từ thiện, hỗ trợ người dân trong thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.
Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoàng gia lần thứ 7 (7th WCH Royal Summit) tổ chức ở Las Vegas, Hoa hậu quý bà Kim Hồng đã được tổ chức We Care for Humanity (WCH) trao tặng danh hiệu "Người phụ nữ của năm 2025" (Woman of the Year 2025), ghi nhận những đóng góp nổi bật trong các hoạt động cộng đồng, nhân đạo và ngoại giao văn hóa. Chị cũng vinh dự nhận bằng khen từ chính quyền thành phố Las Vegas.
Sinh năm 1968, Hoa hậu Kim Hồng từng là giáo viên dạy nhạc trước khi đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Ciat – đơn vị tổ chức nhiều sự kiện thương mại và sắc đẹp trong và ngoài nước.
Người có công đưa Miss Universe về Việt Nam
Năm 2013, chị được trao danh hiệu "Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới" bởi tổ chức Mrs. World, đồng thời là người đứng sau nhiều cuộc thi sắc đẹp quy mô tại Việt Nam như Hoa hậu Quý bà Việt Nam, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011, và Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009.
Đáng chú ý, năm 2007, trong thời gian ông Donald Trump còn là Chủ tịch Tổ chức Miss Universe, hoa hậu quý bà Kim Hồng đã trực tiếp gặp gỡ và vận động đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về Việt Nam.
Năm 2008, cuộc thi được tổ chức thành công tại Nha Trang, phát sóng trên kênh truyền hình NBC, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Hoa hậu Kim Hồng hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Chị tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, kết nối văn hóa và góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.