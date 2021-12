Ba trụ cột xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại

Your browser does not support the audio element.

Sáng nay (13/12), Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương". Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các điểm cầu ở trong và ngoài nước.

Thách thức từ dịch bệnh

Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 20 là dịp quan trọng để các địa phương, các ban, bộ, ngành Trung ương, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác quốc tế cùng đánh giá về những kết quả đã đạt được trong đối ngoại địa phương, đưa ra các biện pháp để tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả triển khai công tác này trong thời gian tới.