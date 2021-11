Ảnh minh họa: Alamoent

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư nghiêm trọng nhất vì khó phát hiện cho đến khi di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Tại Việt Nam, sau ung thư gan, ung thư phổi là căn bệnh nguy hiểm thứ hai ở cả nam và nữ.



Theo Trung tâm Điều trị Ung thư Mỹ (CTCA), một số bệnh nhân ung thư phổi bị sưng phù ở mặt hoặc cổ.



Ngoài ra, người bệnh còn cảm thấy khó nuốt thức ăn hoặc đau bất thường khi nuốt.



Ngón tay bị khoèo, sưng đỏ, móng tay mềm, cong xuống cũng có thể do ung thư phổi.



Các chuyên gia của CTCA cho biết: “Các triệu chứng ban đầu của ung thư phổi có thể là ho nhẹ hoặc khó thở, tùy thuộc vào phần nào của phổi bị ảnh hưởng”.



"Khi ung thư phát triển, các biểu hiện này dễ trở nên nghiêm trọng, dữ dội hơn. Giống như nhiều loại ung thư khác, ung thư phổi gây ra triệu chứng toàn thân như chán ăn hoặc mệt mỏi”.



Hầu hết các dấu hiệu trên có nhiều khả năng do một bệnh nào đó khác gây ra, nhưng bạn vẫn phải đi khám.



Các dấu hiệu phổ biến hơn của ung thư phổi bao gồm ho ra máu, thở khò khè, thậm chí đau lưng không rõ nguyên nhân.



Một số bệnh nhân thậm chí bắt đầu mệt mỏi nếu không tập thể dục.



Khi ung thư phổi di căn, bệnh nhân sẽ nhận thấy một số cảnh báo phổ biến hơn. Nhức đầu, đau xương, vàng da và chóng mặt không rõ nguyên nhân đều do ung thư phổi giai đoạn cuối gây ra.



Khả năng chữa khỏi ung thư phổi không cao như các loại ung thư khác, vì các triệu chứng thường chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn.



Hơn 30% số bệnh nhân sống ít nhất một năm sau khi chẩn đoán, trong khi 5% sống thêm 10 năm.