Ba ‘tội đồ’ ngốn pin iPhone của bạn và cách khắc phục triệt để

Nhiều người vẫn cho rằng thủ phạm chính là độ sáng màn hình, mạng 5G hay ứng dụng chạy nền. Nhưng thực tế, nguyên nhân khiến pin iPhone tụt nhanh lại đến từ những tính năng ít ai để ý — và Apple cũng không nói rõ điều này.

Nguyên nhân khiến pin iPhone tụt nhanh lại đến từ những tính năng ít ai để ý. Ảnh: ZDNET

Khi kiểm tra kỹ phần “Battery Usage” (sử dụng pin) trong cài đặt, sẽ thấy không phải pin “hao ngẫu nhiên” mà là do những tính năng bạn không ngờ.

Dưới đây là ba cài đặt đang lặng lẽ bào mòn pin iPhone của bạn và cách khắc phục triệt để.

1. Tắt tính năng “Làm mới ứng dụng trong nền” (Background App Refresh)

Đây là “hung thủ” lớn nhất nhưng lại bị nhiều người bỏ qua. Background App Refresh cho phép các ứng dụng tự động cập nhật dữ liệu ngay cả khi bạn không mở chúng. Kết quả là pin liên tục bị rút mà bạn không hề hay biết.