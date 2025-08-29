Ba thủ đoạn phổ biến của kẻ lừa đảo về quà tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh

29/08/2025 17:25

Theo cơ quan công an, lợi dụng chính sách mỗi công dân Việt Nam được tặng 100.000 đồng nhân dịp Tết Độc lập, các đối tượng xấu có thể tung tin giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thủ tướng vừa có công điện về việc tặng quà người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, mỗi công dân Việt Nam được tặng 100.000 đồng nhân dịp Tết Độc lập. 

Mỗi người dân sẽ được tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh. Ảnh: Thế Bằng

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lợi dụng chính sách này, các đối tượng xấu có thể tung tin giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. 

Thủ đoạn thường gặp là gửi tin nhắn kèm đường link giả mạo với nội dung “nhận quà tặng 100.000 đồng”, “điền thông tin để nhận tiền”, “cài đặt VNeID để nhận quà”…; giả mạo cán bộ công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền “xác thực”; lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Theo đó, cơ quan công an khuyến cáo, người dân chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thống khi thực hiện các thủ tục an sinh xã hội; tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng giả mạo VNeID. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi khả nghi, người dân cần kiểm chứng với cơ quan chức năng tại địa phương.

