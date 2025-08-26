Ba thiếu niên mới 16 tuổi đi máy bay, ô tô vào TPHCM để tìm đường sang Campuchia

Ngày 26/8, Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã hỗ trợ, giải cứu 3 thiếu niên trên địa bàn bị dụ dỗ bán sang Campuchia.

Trước đó, ngày 24/8, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận tin báo của gia đình về việc 3 thiếu niên cùng sinh năm 2009 gồm: Trần Tiến Đ. (tổ dân phố Bình An), Thân Mạnh D và Hoàng M (cùng ở TDP An Thịnh) bỏ nhà đi. Gia đình cho biết, các cháu nghe theo lời dụ dỗ của người lạ, tìm cách vào TPHCM rồi sang Campuchia để làm ăn.

Ba thiếu niên bị dụ dỗ sang Campuchia đã được giải cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tiền Phong khẩn trương rà soát, trích xuất camera an ninh.